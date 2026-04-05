Москва5 апр Вести.На мировом рынке сегодня наблюдается дефицит нефтепродуктов. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Сегодня рынок, понятно, не сбалансирован. Это очень сильно влияет в том числе и на спрос глобально - не только на энергетические рынки, но и на экономику и на конечное предложение. Сегодня очень большой разрыв между ценами на нефть и ценами на конечные продукты, нефтепродукты. сказал Новак

По словам вице-президента, разница сильно выросла, а также наблюдается дефицит нефтепродуктов в мире, что серьезно влияет на экономику, на смежные отрасли экономики.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев предрек рост цены на нефть до $150 в ближайшие две недели.