Москва20 мая Вести.Мировые рынки не справятся без российской нефти. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он привел в пример Великобританию, которая отменила запрет на закупку нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.

Ситуация на рынке очень напряженная из-за закрытия Ормузского пролива. Поэтому для того, чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать. То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться