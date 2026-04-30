Новак заявил о глубочайшем кризисе на мировом рынке нефти Новак: мировой рынок нефти переживает глубокий кризис и дефицит

Москва30 апр Вести.Вице-премьер России Александр Новак заявил о глубочайшем кризисе на мировом рынке нефти. По его словам, значительные объемы сырья не поступают на рынок, что приводит к дисбалансу между спросом и предложением.

Новак отметил, что текущая ситуация связана с серьезными логистическими проблемами и нестабильностью на Ближнем Востоке.

Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума

Вице-премьер подчеркнул, что подобный дисбаланс негативно влияет на отрасль в целом. При высоких ценах, добавил Новак, рынок теряет устойчивость, поэтому важно стремиться к долгосрочному балансу в интересах как производителей, так и потребителей.

Ранее Новак рассказал о задаче увеличить долю креативной экономики в РФ.