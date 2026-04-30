Новак рассказал о задаче увеличить долю креативной экономики в РФ Новак назвал очень высокими темпы развития креативной экономики в РФ

Москва30 апр Вести.Темпы развития креативной экономики в России растут. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста".

Указом президента Российской Федерации №309 впервые обозначены и целевые показатели, к чему мы должны стремиться. К 2030 году поставлена задача увеличить долю креативной экономики в целом в российской экономике до 6%. А еще два года назад эта доля составляла примерно 3%, за последние два-три года уровень доли в экономике креативной вырос до 4,2%. И темпы растут очень быстро отметил Новак

По его словам, важно, что в этой части российской экономики задействованы молодые и креативные люди.

В этой отрасли работают молодые, креативные люди, которые способны менять направления развития, наши идеи, [предлагать] новые мысли. Очень связано развитие креативной экономики с развитием малого и среднего бизнеса добавил Новак

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика на протяжении уже многих лет действует в ситуации серьезных внешних вызовов.