Москва5 июнВести.Россия планирует в этом году увеличить как добычу, так и экспорт газа. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
По его словам, Россия развивает взаимоотношения и запускает новые проекты со многими странами, в том числе и с КНР.
Если говорить в целом о развитии газоотрасли в нашей стране, мы ожидаем в этом году прирост добычи, прирост поставок на экспортсказал вице-премьер
Он также назвал организацию ОПЕК+ эффективным инструментом в регулировании рынка энергоресурсов.
Ранее Новак рассказал, как продолжение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на мировую экономику. Он отметил, что мир ждет более сильное замедление экономического роста.