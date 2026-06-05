Новак: РФ планирует в этом году нарастить добычу и экспорт газа

Новак рассказал о росте газовой промышленности России Новак: РФ планирует в этом году нарастить добычу и экспорт газа

Москва5 июн Вести.Россия планирует в этом году увеличить как добычу, так и экспорт газа. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, Россия развивает взаимоотношения и запускает новые проекты со многими странами, в том числе и с КНР.

Если говорить в целом о развитии газоотрасли в нашей стране, мы ожидаем в этом году прирост добычи, прирост поставок на экспорт сказал вице-премьер

Он также назвал организацию ОПЕК+ эффективным инструментом в регулировании рынка энергоресурсов.

Ранее Новак рассказал, как продолжение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на мировую экономику. Он отметил, что мир ждет более сильное замедление экономического роста.