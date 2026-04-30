Москва30 апрВести.Креативная экономика способствует созданию высокой добавленной стоимости, заявил в интервью ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
Креативная экономика - это возможность дифференциации продукта, это возможность, что называется, создать разницу. По сути, это и приводит к выполнению задач президента по созданию экономики высокой добавленной стоимости, там, где уровень и зарплат и все, что касается производительности, определяется не дефицитом кадров, трудовых ресурсов, а той добавленной стоимостью, которую мы производимотметил Репик
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста" заявил о нарастающих темпах развития креативной экономики в России.