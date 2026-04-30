Москва30 апр Вести.Кавказ с его благоприятной демографией начинает становиться все более интересным регионом для инвесторов, заявил в интервью ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик

Если говорить про потенциал, то, наверное, здесь он более выражен, чем где бы то ни было. Потому что демографическая ситуация на Кавказе, наверное, одна из самых благоприятных. Кавказ, конечно, это то место, где мы растем. Там, где будет новый рабочий потенциал и ресурс, там, где будут новые потребители, там, собственно, и будет концентрация экономической жизни. И потихонечку Кавказ начинает становиться все более таким заметным в определении планов и приоритетов для инвестора. Кавказ — это, конечно, наша точка роста. И не обращать на это сейчас внимания совершенно недальновидно для тех, кто ведет долгую стратегию заявил он

Ранее вице-премьер России Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме заявил, что туризм и связанные с ним отрасли обладают на Кавказе огромным потенциалом.