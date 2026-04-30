Новак сообщил о росте инвестиций в Северо-Кавказский округ в 2025 году на 10%

Новак: инвестиции в Северо-Кавказский федеральный округ в 2025 г выросли на 10% Новак сообщил о росте инвестиций в Северо-Кавказский округ в 2025 году на 10%

Москва30 апр Вести.Объем инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ за 2025 году составил 1,4 триллиона рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание, что большую часть из общей суммы составили частные инвестиции в регион.

В прошлом году общий объем инвестиций в регион составил 1,4 трлн рублей — во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа — что на 10% выше, чем в 2024 году, то есть положительный рост отмечался. И, что очень важно, большая часть 800 млрд рублей — это частные инвестиции сообщил Новак

Наибольший интерес у инвесторов, как подчеркнул вице-премьер, вызывает развитие туризма и горнолыжных кластеров.

Сегодня уже реализуются достаточно активно проекты по горнолыжному курортному кластеру Карачаево-Черкесии: это Архыз, Кабардино-Балкария, это Эльбрус, Мамисон — горнолыжно-курортный кластер, который в прошлом году был открыт, и первые появились там туристы, горнолыжники, это в Северной Осетии. отметил он

В 2026 году, по словам чиновника, ожидается открытие уникального горнолыжного курорта Ведучи в Чечне. В Ингушетии также активно развивается еще горнолыжный курорт Анхи.

Отдельное внимание Новак обратил на санаторно-курортные регионы СКФО. К ним, в частности, относится Ставропольский край.

На мой взгляд, самый, наверное, привлекательный [регион] в мире и с точки зрения отдыха, качества оказания услуг и тех преобразований, которые произошли за последние годы здесь, по восстановлению санаториев, по строительству инфраструктуры дорожной, транспортной, развитию парков, развлечений. То есть ресторанной деятельности, гастрономии. Все это очень привлекательно для туристов и в целом дает большой импульс и развитию Северо-Кавказского федерального округа, ну и в целом экономике нашей страны заключил политик

Ранее Новак в рамках Кавказского инвестиционного форума высказал мнение, что туризм и связанные с ним отрасли обладают на Кавказе огромных потенциалом.