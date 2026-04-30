Мутко высоко оценил безопасность и качество среды на Северном Кавказе

Мутко назвал Северный Кавказ уникальным и безопасным Мутко высоко оценил безопасность и качество среды на Северном Кавказе

Москва30 апр Вести.Кавказ – уникальный регион с безопасной и качественной средой, заявил в интервью ИС "Вести" гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Кавказ — это уникальный регион, с уникальной архитектурой и урбанистикой. Это безопасная среда, качественная среда. Это то, что сегодня, мне кажется, драйвер вообще креативной экономики отметил Мутко

По его словам, вклад креативной экономики в экономику Кавказа составляет уже 14%.

Темпы развития креативной экономики в России растут. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста".