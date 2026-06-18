Москва18 июн Вести.Довольно сложно выделить успешные примеры креативных индустрий, потому что это творчество, которым богаты как в России, так и в странах – партнерах по Содружеству Независимых Государств (СНГ). Об этом заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил в интервью ИС "Вести".

Наверное, очень тяжело выделить какие-либо примеры, потому что креативная индустрия – это творчество, а творчество – это то, чем богаты все наши страны. Поэтому здесь, я думаю, очень-очень много чего можно выделить. Это и музыка, это и журналистика, если хотите, это и кино, это и цифровая экономика, – здесь все сказал вице-премьер

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что темпы развития креативной экономики в России растут. Поставлена задача к 2030 году увеличить долю креативных индустрий в целом в российской экономике до 6%, отметил он.