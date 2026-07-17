Москва17 июл Вести.Креативные индустрии играют важную роль в формировании смыслов и объединении общества, в том числе через песни и фильмы, которые транслируют правильные ценности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Отвечая на вопрос, как креативные индустрии представлены в оборонной промышленности, Новиков подчеркнул, что главная задача сейчас – объединить людей на основе важных смыслов, чем и занимаются креативные индустрии.

Креативные индустрии – это вообще про смыслы, про формирование смыслов. Нам сейчас важно объединять общество на основе вот таких важных смыслов. Конечно, и креативные индустрии уже этим, честно говоря, занимаются, да, появляются и песни, и фильмы, и вот там целая индустрия шевронов, которая транслирует эти смыслы, и ребятам это помогает, да, они же неслучайно эти шевроны себе выбирают, там свои какие-то моделируют, делают, придумывают. Да, то есть вот это про объединение людей, а объединять общество – это наша основная задача сейчас сказал Новиков

Ранее Новиков сообщил, что поддержка ветеранов СВО и развитие креативных индустрий станут приоритетными направлениями работы Общественной палаты (ОП) РФ на ближайшие три года.