Москва7 июл Вести.Технологии, отработанные в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), могут дать импульс развитию экономики в гражданском секторе - в частности, в сферах транспорта и использования искусственного интеллекта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам главы РСПП, за последние годы в ОПК отработаны довольно серьезные технологии, которые могут быть использованы в гражданском секторе.

Это касается не только беспилотников для доставки продукции, картографии, геодезии, геосканирования Земли, речь идет и просто об автономных системах на автомобильных дорогах, на морском, речном транспорте. И в равной степени это касается использования искусственного интеллекта, где тоже большие достижения - и на фронте, и в оборонно-промышленном комплексе. Так что трансфер технологий в гражданку позволит не только восстановить баланс, но и может быть импульсом для технологического развития многих секторов экономики, в том числе ориентированных на девять национальных проектов технологического лидерства сказал Александр Шохин

Также глава РСПП отметил: бизнес надеется, что изменение структуры российской экономики в пользу ОПК носит временный характер.