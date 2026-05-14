Шохин: ИИ может начать принимать решения в мировой экономике вместо людей

Москва14 мая Вести.Существует риск, что решения в мировой экономике в ближайшем будущем вместо людей будет принимать искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью "Ведомостям".

Он отметил, что цифровизация в широком смысле включает искусственный интеллект и различные платформы, что является новым технологическим рывком с серьезными рисками. По его словам, следующее поколение ИИ обучается на основе предыдущего, не привлекая человека к процессу.

Мы, честно говоря, не знаем до конца, что будет через пару лет с финансовой системой и глобальными инвестиционными потоками, если ИИ начнет не только помогать принимать решения, но и решать вместо людей заявил Шохин

Ранее высокопоставленные чиновники финансового мира и эксперты банковской сферы выразили обеспокоенность угрозами для глобальной банковской системы, которые несет развитие новых моделей искусственного интеллекта.

Позже стало известно, что американская администрация рассматривает вариант с установлением обязательного надзора над новыми моделями искусственного интеллекта.