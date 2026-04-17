Москва17 апр Вести.Высокопоставленные чиновники финансового мира и эксперты банковской сферы выразили обеспокоенность угрозами для глобальной банковской системы, которые несет развитие новых моделей искусственного интеллекта (ИИ). . Об этом пишет газета Financial Times.

На весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне основной темой для обсуждения стала названная угроза. При этом ключевой точкой притяжения выступила презентованная стартапом Anthropic новая модель Claude Mythos Preview.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "очень серьезный вызов", отметив, что искусственный интеллект развивается опережающими темпами по сравнению с созданием регуляторных механизмов. Он подчеркнул необходимость срочной оценки рисков в сфере кибербезопасности со стороны регуляторов.

Согласно данным Anthropic, представленная модель способна обнаруживать тысячи критических уязвимостей, в том числе в ключевых операционных системах и браузерах. В компании заявляют, что данная технология меняет баланс между атакой и защитой, так как она способна в автоматическом режиме находить и комбинировать уязвимости в таких масштабах, которые недоступны человеку.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что подобные технологии могут стать серьезной угрозой, если попадут в "неправильные руки", а также обратила внимание на отсутствие полноценной глобальной системы регулирования.

При этом часть европейских регуляторов заявила, что пока не имеет доступа к модели и не может в полной мере оценить ее риски. Руководитель Европейского банковского управления Франсуа-Луи Мишо отметил, что выработка подходов к новым угрозам только начинается.

Несмотря на опасения, банки видят и потенциальные преимущества технологии. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что модель помогает выявлять уязвимости, которые необходимо устранить, а руководитель Morgan Stanley Тед Пик назвал ИИ важной частью будущей финансовой экосистемы.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что достичь согласия по глобальным правилам регулирования будет непросто из-за геополитической напряженности и нежелания стран ограничивать развитие перспективных технологий.

