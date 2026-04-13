Москва13 апр Вести.Искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей. С таким предложением выступил заместитель министра цифрового развития России Александр Шойтов на форуме "ИИ:режим доверия".

По его мнению, в отличие от граждан, которые обладают правами и не подлежат цензуре, искусственный интеллект должен работать в рамках определенных ограничений. В частности, на входе и выходе таких систем Шойтов предложил установить фильтры, способные блокировать нежелательные запросы и ответы.

Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина сказал Шойтов

10 апреля президент России Владимир Путин представил состав комиссии по координации в области искусственного интеллекта. По словам главы государства, комиссию возглавят вице-премьер России Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Также Владимир Путин уточнил, что в состав комиссии будут включены представители министерств, ведомств, ведущих технологических компаний и члены Госсовета России.