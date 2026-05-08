Онлайн-ресурсы не будут нести ответственность за проверку ИИ-контента

Москва8 мая Вести.Российские онлайн-ресурсы обяжут предоставить пользователям техническую возможность размещать маркировку контента, созданного с применением нейросетей, искусственного интеллекта (ИИ). Но ответственности за проверку ИИ-контента они нести не будут.

Такое пояснение для РИА Новости дали в АНО "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ). В АНО ЦЭ прокомментировали новую редакцию законопроекта о регулировании искусственного интеллекта.

Из новой версии законопроекта о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) исчезло положение о том, что онлайн-ресурсы будут обязаны проверять маркировку размещенного на них контента, созданного с применением нейросетей цитирует агентство пояснение АНО ЦЭ

Рассматриваемый с марта законопроект, подготовленный Минцифры, на законодательном уровне определяет понятие "искусственный интеллект", а также устанавливает права и обязанности участников рынка, вводит обязательную маркировку всего контента, созданного с помощью нейросетей.

Из версии законопроекта, прошедшего общественное обсуждение, исключен пункт о ручной проверке подобного рода материалов, поскольку она "потребовала бы колоссальных расходов и трудозатрат", пояснили эксперты организации. Обязательной в законопроекте остается только машиночитаемая маркировка ИИ-сгенерированного контента в установленных случаях. Поэтому ответственности за проверку сгенерированного контента цифровые платформы нести не будут.

Ранее замминистра цифрового развития России (Минцифры) Александр Шойтов на форуме "ИИ:режим доверия" предлагал подвергать искусственный интеллект цензуре.