Правительство одобрило законопроект о поддержке ИИ в России Правительство одобрило законопроект о развитии ИИ в России

Москва22 июн Вести.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Об этом сообщили ИС "Вести" в пресс-службе главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Документ предусматривает введение в российское законодательство базовых понятий, связанных с искусственным интеллектом, а также создание условий для развития отечественных ИИ-технологий.

Как отметил сам Григоренко, законопроект станет основой для формирования правовой базы регулирования искусственного интеллекта в стране. По его словам, инициатива связана с задачами технологического суверенитета и обеспечения устойчивой работы ключевых информационных систем.

В ходе доработки документа с участием представителей бизнеса было решено сосредоточить регулирование на больших фундаментальных языковых моделях, которые лежат в основе современных генеративных нейросетей и ИИ-сервисов. При этом малые специализированные модели, решения в области компьютерного зрения и отдельные прикладные сервисы под действие законопроекта не подпадают.

Кроме того, документ закрепляет право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер государственной поддержки. Также предусматривается стимулирование использования отечественных решений в сферах государственного управления, обороны, здравоохранения и других чувствительных отраслях.

По мнению авторов инициативы, такие меры помогут снизить зависимость от иностранных технологий и повысить надежность работы критически важной инфраструктуры.