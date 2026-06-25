Законопроект о поддержке развития ИИ в РФ внесен в Госдуму правительством

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития ИИ в России Законопроект о поддержке развития ИИ в РФ внесен в Госдуму правительством

Москва25 июн Вести.Законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает официальный канал правительства РФ в МАХ.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, данные поправки в закон фактически станут отправной точкой для создания правовой базы регулирования этих технологий в стране.

Его (законопроекта. – Прим. ред.) основная задача – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ сообщил Григоренко

По его словам, это имеет прямое отношение к вопросам технологического суверенитета, обеспечению безопасной и устойчивой работы ключевых информационных систем и инфраструктуры России.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как ИИ влияет на российский рынок труда.