Григоренко объяснил, зачем в России принимают закон об ИИ Григоренко: законопроект об ИИ направлен на развитие и внедрение технологий

Москва7 июл Вести.Рассматриваемый Госдумой РФ законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) направлен исключительно на развитие технологий ИИ в России и не содержит ограничений либо запретов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул: законопроект направлен исключительно на развитие ИИ.

И нормы, которые в нем заложены, – это нормы про развитие. Законопроект не содержит никаких ограничений, никаких запретов. Это важно понимать. Точно так же, как и важно понимать, что законопроект, по сути, представляет из себя некую рамку, от которой возможно дальнейшее регулирование отметил Григоренко

По его словам, в законопроекте отражены юридические термины "сервис искусственного интеллекта", "разработчик искусственного интеллекта", а также само понятие "искусственный интеллект".

Это принципиально важно для того, чтобы мы могли строить вдолгую юридически оформленные правила, стратегии, дорожные карты, и вообще заниматься внедрением, развитием технологии искусственного интеллекта. Также в законопроекте отражены нормы, которые позволяют идентифицировать или, так сказать, "окрасить" российские модели искусственного интеллекта. Для чего это нужно? Для того, чтобы следующим этапом подходить к решению вопроса о поддержке именно российских разработчиков моделей искусственного интеллекта, потому что на сегодняшний день действительно идет конкуренция не между компаниями в технологиях развития искусственного интеллекта, а между странами объяснил Григоренко

По словам вице-премьера, каждая страна сейчас так или иначе поддерживает своих разработчиков с тем, чтобы выйти на мировой рынок, так как любая цифровая технология, в том числе технология ИИ, является экстерриториальной.

То есть у нас правила территориальные, а технология экстерриториальная. Поэтому мы в любом случае должны начинать с какой-то рамочной модели, с понятийного аппарата, с понимания, какая модель российская, а какая – не российская, с отражением норм и правил, которые дают право на следующем этапе осуществлять поддержку российских разработчиков моделей искусственного интеллекта с тем, чтобы и дальше соответствовать технологической гонке, в которой мы, собственно говоря, участвуем и живем подчеркнул Григоренко

Тем временем лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил ИС "Вести" о необходимости общественного контроля над искусственным интеллектом.