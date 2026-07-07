Москва7 июл Вести.В аппарате российского правительства внедряют 40 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что лично тестирует сервисы с ИИ.

Он добавил, что современные технологии, используемые внутри госуправления, вынуждают менять некоторые вещи, связанные с организационной структурой.

Потому что это технология, которая очень сильно упрощает и ускоряет определенные процедурные решения и позволяет совершенно на другом качественном уровне и за другое количество времени, то есть намного быстрее, работать с огромными массивами данных. То есть все, что касается аналитики: какими бы люди ни были умными и глубокими, обработать такое количество информации, как ИИ, люди уже не могут