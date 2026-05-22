Москва22 мая Вести.Искусственный интеллект находится в приоритете у государства при развитии IT-отрасли. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Так Григоренко ответил на вопрос об основных целях государства в развитии сферы IT на ближайшие годы.

[Приоритет] – искусственный интеллект. Я считаю, что 2026 год – это такой переломный год по поводу внедрения искусственного интеллекта. И это касается не только Российской Федерации, но и вообще в мире. Я считаю, что это год, когда уже ушли от экспериментов к внедрению, и в зависимости от того, где кто, как и с какой скоростью внедрит искусственный интеллект, такой будет результат дальше – в 2027, 2028 и далее годах. Поэтому мы активно работаем в этом направлении заявил Григоренко

Вице-премьер отметил, что промышленность и госуправление не должны бояться внедрять искусственный интеллект.

Да, все новое на первоначальном этапе вызывает вопросы, вызывает удивление, может быть, даже и какое-то неприятие, но таких цифр по повышению эффективности, которые дает искусственный интеллект, особенно на операционных, на рутинных задачах, на предупреждениях, на предиктивной аналитике какой-то, на обработке огромных объемов данных, не даст ни один человек. Мы буквально вчера смотрели решения по проектированию с использованием искусственного интеллекта, и когда человек, как проектировщик, даже в программе проектируя, неважно, любой предмет, а искусственный интеллект тут же обрабатывает все это и предлагает более эффективные решения – более дешевые, более быстрые, более прочные. И как бы это ни выглядело, может быть, где-то и грустно для кого-то, но это совершенно другая эффективность, в том числе и в деньгах сказал Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что IT-отрасль на каждый рубль государственной поддержки приносит более двух рублей.