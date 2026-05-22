Григоренко о расходах и доходах государства в IT-отрасли: эффект один к двум Григоренко: IT-отрасль приносит 2 рубля за каждый рубль оказанной поддержки

Москва22 мая Вести.IT-отрасль на каждый рубль государственной поддержки приносит более двух рублей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам вице-премьера, IT-отрасль получает большое количество мер поддержки от государства, таких как пониженные НДС, налог на прибыль и страховые взносы, а также государственный IT-реестр и гранты.

IT-отрасль на каждый рубль государственных денег приносит нам 2 с лишним рубля. То есть в этом плане эффект один к двум – это чисто в деньгах. Но при этом у IT-отрасли есть еще шикарный плюс. IT-отрасль – это отрасль, которая присутствует во всех других отраслях, и она по умолчанию про развитие. Она про добавленную стоимость, она про улучшение, неважно, качества, скорости, функциональности ... И именно поэтому IT-отрасль – это та отрасль, в которую, безусловно, все государства на сегодняшний день в мире вкладываются, потому что это самое простое с точки зрения определения драйвера, который будет тащить экономику вперед заявил Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что из 175 проектов по импортозамещению в секторе IT, запланированных 4 года назад, 120 уже реализованы.