Москва21 мая Вести.Выручка разработчиков от реализации и распространения импортозамещенных IT-продуктов в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) с 2022 по 2025 год составила 1,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026).

Газета "Ведомости" отметила, что общие затраты на разработку этих проектов достигли 187 миллиардов рублей, из которых 23 миллиарда были выделены государством, а остальные средства предоставлены компаниями.

Идею создания ИЦК, которые объединяют индустриальных заказчиков и разработчиков IT-решений, озвучил на форуме ЦИПР в 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин. Основная цель таких консорциумов – замена иностранного программного обеспечения отечественными аналогами.

Разработчики не только заменили зарубежные продукты, но и улучшили их, добавив новые функции и интегрировав технологии искусственного интеллекта. Было отобрано 139 особо значимых проектов (ОЗП), из которых к маю 2026 года реализовано 105 (76%). Второй этап включает 36 проектов, 15 из которых уже завершены. Таким образом, общее количество завершенных проектов достигло 120 из 175 (69%). Благодаря налоговым отчислениям в бюджет вернулось более 4,9 млрд рублей.

Из представленной Мишустиным на ЦИПР-2026 презентации следует, что 22 проекта планируется завершить в текущем году, а 33 – в период с 2027 по 2030 год. Объем реализации IT-решений и услуг в России в 2025 году вырос в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил 5,15 триллиона рублей.

Доля IT-отрасли в отечественной экономике за шесть лет удвоилась, достигнув 2,67%. Расходы крупного и среднего бизнеса на отечественные решения выросли с 24% до 82% и составили 3,9 миллиарда рублей, говорится в статье.

Отечественные IT-решения внедрили более 930 предприятий, что позволило закрыть 180 бизнес-функций, где ранее отсутствовали такие технологии. Наиболее популярными стали системы управления финансами (69% компаний), ресурсами и цепочками поставок (34%), а также автоматизированного проектирования (22%) и управления производством (19%).

До этого президент России Владимир Путин отметил важность нужно перехода страны от импортозамещения к собственным передовым разработкам в экономике и социальной сфере.