Мишустин: Россия не ищет замену западным продуктам, а внедряет собственные

Москва18 мая Вести.Россия больше не ищет замену ушедшим западным продуктам, так как перешла к производству собственных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных сказал он

Глава правительства отметил, что на площадке ЦИПР по традиции собираются основные отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти, все, кто вносит значительный вклад в выполнение поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по укреплению технологического суверенитета от используемого иностранного программного обеспечения.

Мишустин подчеркнул, что ускорению этих процессов способствуют индустриальные центры компетенций, созданные во всех базовых сферах промышленности.

Глава кабмина отметил, что благодаря им на системной основе организован принципиально новый уровень взаимодействия между компаниями - лидерами отраслей и разработчиками программных решений.

Первые смогли консолидировать свои требования к цифровым решениям, а вторые теперь обеспечены понятным, долгосрочным заказом отметил Мишустин

Председатель правительства отметил важность умения предпринимателей, занимающихся выпуском софта, в самые короткие сроки донастроить уже имеющиеся продукты под нужды конкретных предприятий, учитывая их уникальную специфику.

Мишустин подчеркнул, что результатом этой работы стали сотни уже внедренных промышленных систем, которые сегодня управляют цехами, логистикой, идут в серию.

В завершении своей речи Мишустин выразил благодарность всем, кто показал высокий профессионализм и помог добиться таких результатов.

Ранее глава правительства заявил, что более половины российских компаний уже используют отечественные системы автоматизации технологических процессов.