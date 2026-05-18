Мишустин: более половины компаний в России применяют отечественную автоматизацию

Москва18 мая Вести.Более половины российских компаний уже используют отечественные системы автоматизации технологических процессов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

По словам главы правительства, российские разработки в этой сфере подтвердили свою востребованность, а крупные корпорации объединяют усилия для создания собственных технологических платформ. В качестве примера он привел проект "Северстали" и ее партнеров.

Более половины всех наших компаний уже имеют опыт их применения сказал Мишустин

Он напомнил, что на прошлогодней конференции был представлен прототип программного контроллера — одного из ключевых компонентов открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами. В этом году началось его пилотное внедрение. Премьер подчеркнул, что решение имеет открытый исходный код и будет бесплатно доступно другим участникам рынка.