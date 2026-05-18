Москва18 мая Вести.Некоторые российские сервисы уже превосходят зарубежные аналоги по ряду параметров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Как уточнил глава правительства, речь идет о решениях для промышленной отрасли.

По словам премьера, в первую очередь это касается гибкости настройки и оперативности технической поддержки.

Ранее Мишустин заявил, что объем реализации российских ИТ-продуктов и услуг превысил 5 триллионов рублей, увеличившись более чем в четыре раза в течение шести лет. Он также отметил, что большая часть российских компаний уже внедряет искусственный интеллект в свои бизнес-процессы.