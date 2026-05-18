Москва18 мая Вести.Разработчики России, которые работали над отечественными решениями, являются лучшими мозгами страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

По словам главы правительства, еще пять лет назад в России "и не мечтали" о замене многих решений.

Согласитесь, друзья, заказчики, ребята, кто сохранил свой потенциал, лучшие мозги России, которые пришли и стали разрабатывать, добились успехов. Сейчас очень много решений, сегодня мы это видели, решено. Давайте их поблагодарим сказал Мишустин

Ранее премьер заявил, что некоторые российские сервисы уже превосходят зарубежные аналоги по ряду параметров. Мишустин также подчеркнул, что Россия больше не ищет замену ушедшим западным продуктам, поскольку перешла к производству собственных.