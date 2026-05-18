Мишустин: ИИ внедряют уже более половины российских компаний

Москва18 мая Вести.Свыше половины отечественных предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в свою работу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Он отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остальных секторов экономики.

Премьер заметил, что пока немногие компании завершили интеграцию искусственного интеллекта, что повышает потенциал роста.

Глава кабмина привел в пример авиастроение, где ИИ помогает сокращать на 20-30% время разработки продукции, самостоятельно проводя инженерные вычисления при сложнейших расчетах прочности.

Ранее стало известно, что корпорация Oracle - одна из крупнейших среди американских разработчиков программного обеспечения - за месяц уволила 30 тысяч сотрудников, отдав их работу искусственному интеллекту.