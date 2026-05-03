Oracle уволила 30 тыс. человек, заменив их искусственным интеллектом Time: Oracle за месяц уволила 30 тыс. сотрудников, отдав их работу ИИ

Москва3 мая Вести.Корпорация Oracle - одна из крупнейших американских разработчиков программного обеспечения - за месяц уволила 30 тысяч сотрудников, отдав их работу искусственному интеллекту.

Как пишет газета Time, многие из пострадавших сотрудников, некоторые из которых проработали в компании несколько десятилетий, сообщают, что их принуждали к обучению тех самых систем искусственного интеллекта, которые в конечном итоге сделали их должности устаревшими.

По состоянию на конец мая 2025 года в компании работало около 162 000 сотрудников по всему миру.

Компания Oracle сколотила состояние на программном обеспечении для баз данных и корпоративных приложениях. Но за последние пару лет она резко переориентировалась на искусственный интеллект, отмечает издание.

В январе 2025 года председатель совета директоров Ларри Эллисон стоял рядом с Дональдом Трампом, Сэмом Альтманом и Масаёси Соном, когда они объявили о проекте Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов, направленном на ускорение развития американского ИИ для победы над Китаем в гонке вооружений.

В сентябре Oracle объявила о знаковой сделке по предоставлению OpenAI облачных мощностей на сумму 300 миллиардов долларов. В том же месяце Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире.

В прошлом месяце на конференции разработчиков Oracle Эллисон с гордостью заявил со сцены, что программисты компании больше не пишут код; его пишет искусственный интеллект.