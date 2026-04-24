Meta уволит около 8 тыс. человек из-за развития ИИ

Москва24 апр Вести.Американская компания Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) уволит каждого десятого сотрудника из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет BBC.

В материале уточняется, что сокращение произойдет в следующем месяце на фоне огромных трат на проекты в области ИИ.

В четверг компания уведомила сотрудников в служебной записке о планах сократить 10% штата – примерно 8000 человек. Также было заявлено, что компания не будет заполнять тысячи вакансий, на которые она ранее набирала сотрудников говорится в публикации

Отмечается, что Meta увеличила расходы на разные направления и собирается потратить на ИИ в 2026 году около 135 миллиардов долларов (примерно 10,1 триллиона рублей).

Ранее о том, что под увольнение из-за развития ИИ рискуют попасть молодые специалисты, писала РБК.