Москва16 апрВести.Британская телерадиокомпания BBC собирается уволить около двух тысяч сотрудников из-за намерения сократить расходы на 10% в течение следующих трех лет. Об этом сообщает Sky News.
Сотрудникам корпорации уже рассказали о сокращении штата, но не уточнили, кто именно под него попадет.
Эти сокращения станут крупнейшими в BBC почти за 15 летговорится в материале
Ранее стало известно, что американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment намерена уволить сотни сотрудников по всему миру из-за реорганизации бизнеса.
Агентство Reuters сообщило, что компания Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует масштабное сокращение сотрудников на 20% от общего штата. Предполагается, что функции уволенных работников будет выполнять искусственный интеллект.