BBC уволит около 2 тысяч сотрудников в крупнейшем за 15 лет сокращении

BBC проведет крупнейшее за 15 лет сокращение штата из-за финансовых проблем BBC уволит около 2 тысяч сотрудников в крупнейшем за 15 лет сокращении

Москва16 апр Вести.Британская телерадиокомпания BBC собирается уволить около двух тысяч сотрудников из-за намерения сократить расходы на 10% в течение следующих трех лет. Об этом сообщает Sky News.

Сотрудникам корпорации уже рассказали о сокращении штата, но не уточнили, кто именно под него попадет.

Эти сокращения станут крупнейшими в BBC почти за 15 лет говорится в материале

Ранее стало известно, что американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment намерена уволить сотни сотрудников по всему миру из-за реорганизации бизнеса.

Агентство Reuters сообщило, что компания Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует масштабное сокращение сотрудников на 20% от общего штата. Предполагается, что функции уволенных работников будет выполнять искусственный интеллект.