Москва25 маяВести.Одна из крупнейших российских компаний-разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) "МойОфис" уведомил своих сотрудников о сокращениях. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.
Уточняется, что в штате планируется оставить только работников техподдержки. О каком количестве специалистов, которых могут сократить, идет речь не уточняется.
По данным отчетности компании за 2025 год, компания увеличила чистый убыток более чем втрое - с 1,2 млрд до 4 млрд рублей. Подчеркивается, что такой показатель объясняется "спецификой деятельности" разработчика. Количество работников компании при этом сократилось незначительно – с 1,07 тыс. человек 2024 году до 1,013 тыс. в 2025 году.
В июле 2022 года сообщалось, что "МойОфис" бесплатно раздаст свои приложения благотворительным организациям.