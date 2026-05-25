"Ведомости": разработчик ПО "МойОфис" готовится к сокращению штата сотрудников "Ведомости": компания-разработчик "МойОфис" готовится к сокращению сотрудников

Москва25 мая Вести.Одна из крупнейших российских компаний-разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) "МойОфис" уведомил своих сотрудников о сокращениях. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.

Уточняется, что в штате планируется оставить только работников техподдержки. О каком количестве специалистов, которых могут сократить, идет речь не уточняется.

По данным отчетности компании за 2025 год, компания увеличила чистый убыток более чем втрое - с 1,2 млрд до 4 млрд рублей. Подчеркивается, что такой показатель объясняется "спецификой деятельности" разработчика. Количество работников компании при этом сократилось незначительно – с 1,07 тыс. человек 2024 году до 1,013 тыс. в 2025 году.

В июле 2022 года сообщалось, что "МойОфис" бесплатно раздаст свои приложения благотворительным организациям.