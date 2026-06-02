Москва2 июн Вести.Государственная корпорация "ВЭБ.РФ" решила сократить 15% своих сотрудников. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе заседания комитета Совета Федерации России по экономической политике.

По его словам, сейчас, в условиях проводимого Центральным банком РФ кредитного охлаждения, наступило лучшее время для реорганизации ВЭБ.РФ.

За последние восемь лет мы уже пережили семь реорганизаций, мы сократили 3 тысячи человек, и в этот раз мы сокращаем 15% сказал Шувалов

Он уточнил, что госкорпорация сокращает свой бюджет с целью выхода на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года с уже обновленным кадровым составом.