В ЦБ раскритиковали медленное сокращение персонала в российских компаниях Банк России счел недостаточными темпы увольнения сотрудников в России

Москва8 мая Вести.Российские компании не спешат увольнять сотрудников из-за опасения не восстановить штат в будущем, поэтому рабочая сила распределяется неэффективно. К таким выводам пришел Банк России, поделившись резюме обсуждения ключевой ставки.

Регулятор отметил, что руководства оставляют в штате сотрудников на фоне снижения спроса на продукцию, из-за чего рынок труда медленнее возвращается к сбалансированному состоянию.

В предыдущие годы компании столкнулись с нехваткой рабочей силы, поэтому стремятся удерживать персонал даже при снижении спроса на свою продукцию, так как опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно пояснили в ЦБ

По оценке регулятора, это приводит к менее эффективному распределению рабочей силы: компании с растущим спросом не могут расширять производство из-за нехватки персонала, тогда как другие продолжают удерживать работников.

В экономике наблюдается замедление роста зарплат и премий, а часть сотрудников намеренно переводят на неполную занятость. В Банке России подчеркнули, что из-за этого реакция занятости и безработицы на замедление экономики остается более медленной, чем в предыдущие периоды.

Ранее данные Роструда показали, что число сотрудников, рекомендованных к увольнению, возросло до 105 тысяч человек.