Москва8 маяВести.Российские компании не спешат увольнять сотрудников из-за опасения не восстановить штат в будущем, поэтому рабочая сила распределяется неэффективно. К таким выводам пришел Банк России, поделившись резюме обсуждения ключевой ставки.
Регулятор отметил, что руководства оставляют в штате сотрудников на фоне снижения спроса на продукцию, из-за чего рынок труда медленнее возвращается к сбалансированному состоянию.
В предыдущие годы компании столкнулись с нехваткой рабочей силы, поэтому стремятся удерживать персонал даже при снижении спроса на свою продукцию, так как опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложнопояснили в ЦБ
По оценке регулятора, это приводит к менее эффективному распределению рабочей силы: компании с растущим спросом не могут расширять производство из-за нехватки персонала, тогда как другие продолжают удерживать работников.
В экономике наблюдается замедление роста зарплат и премий, а часть сотрудников намеренно переводят на неполную занятость. В Банке России подчеркнули, что из-за этого реакция занятости и безработицы на замедление экономики остается более медленной, чем в предыдущие периоды.
Ранее данные Роструда показали, что число сотрудников, рекомендованных к увольнению, возросло до 105 тысяч человек.