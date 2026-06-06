Москва6 июн Вести.Работодатели тяжело пережили кадровый голод после пандемии, поэтому сейчас относятся к сокращениям сотрудников с большой осторожностью, заявил в интервью информационной службе "Вести" генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Работодатели и бизнес настолько тяжело пережили этот кадровый голод последних трех лет после ковида, что сейчас относятся к сокращениям рабочей силы очень-очень аккуратно. Там, где экономика и рынок труда могли бы подстраиваться через сокращения, сейчас этого не происходит, и подстройка под экономику идет через зарплаты и через уровень общей компенсации, через рост неполной занятости, через простои, через какие-то другие факторы