Россиянам рассказали о современных тенденциях на отечественном рынке труда Эксперт прокомментировал нынешнее состояние рынка труда в России

Москва13 июл Вести.Текущее состояние рынка труда в России характеризуется пониженным спросом на сотрудников со стороны работодателей почти во всех ключевых сферах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

Компании осторожнее принимают решения о запуске новых проектов, экономят на расширении штата и часть задач автоматизируют, подчеркнул эксперт.

Маятник качнулся в сторону оптимизации. Тех взрывных ростов зарплат и фонтана вакансий, как было года три назад, в данное время ждать не стоит. Многие руководители компаний сейчас относятся более избирательно к выбору сотрудников и размещению вакансий, и конкуренция … будет только увеличиваться рассказал Каленский

Также он прокомментировал уменьшение количества вакансий в IT-сфере. По оценкам различных рекрутинговых платформ, их число снизилось на 20-50%.

Многие компании активно набирали [ранее], сейчас понимают, что где-то излишне взяли сотрудников, перебор некоторый был. Плюс сейчас активно работают с искусственным интеллектом. Многие задачи, которые раньше давали начального уровня специалистам, сейчас дают на откуп искусственному интеллекту добавил эксперт

Конкуренция в IT-сфере увеличивается среди вакансий и специалистов, однако интересные предложения еще можно найти, например, в области кибербезопасности, подытожил Каленский.