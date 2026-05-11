Москва11 мая Вести.В России наблюдается дефицит кадров для центров обработки данных (ЦОД). В связи с этим планируется внедрение соответствующих образовательных программ в вузах и колледжах, но для оперативного решения проблемы участникам рынка следует начать рассматривать кандидатов из смежных отраслей, заявил в интервью ИС "Вести" руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин.

По его словам, подбор специалистов, способных эффективно работать "на стыке" отраслей всегда намного сложнее. Эксперт отметил, что ЦОД – это не единичная серверная станция, а комплекс взаимосвязанных вычислительных узлов, требующий колоссальных объемов энергии и специализированного оборудования для обеспечения бесперебойной и безопасной работы.

Они [специалисты] должны разбираться и в IT-инфраструктуре, и в мощной энергетике, которая питает ЦОД, например. Поэтому взять обычного админа или телекомщика не получится: нужен человек, у которого уже что-то подобное в прошлом было. Но как оно могло быть, если ЦОД развиваются активно только последние 10 лет – вопрос риторический. Поэтому, естественно, в таких случаях HR-специалисты берут людей и из той сферы, и из другой сферы, смотрят, кого быстрее можно перепрофилировать. Текущая нехватка кадров критична, потому что ЦОД становится все больше и больше. Но если хорошие управленцы на местах будут готовы рассматривать людей, скажем так, с одной закрытой компетенцией, при этом готовых развиваться, то это вполне может исправить ситуацию советует Варакин

Ранее он предупредил, что в ближайшее время ситуация на рынке труда может стать напоминающей лодку во время шторма.