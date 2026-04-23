Эксперт сравнил рынок труда в ближайшие годы с лодкой во время шторма Эксперт Варакин сравнил рынок труда в ближайшие годы с лодкой во время шторма

Москва23 апр Вести.Потребности российского рынка труда в промышленной сфере сложно спрогнозировать даже на полгода вперед. В ближайшее время ситуация будет, как на лодке во время шторма. Об этом руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин сообщил в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, глобальных проблем с кадрами в сфере промышленности в России нет. В случае катастрофического дефицита, рабочих можно будет привезти из-за границы, отметил Варакин.

Сейчас мы просто не понимаем, какой будет рынок в течение там ближайших полугода. Потому что с одной стороны высокая ставка, банки не дают кредиты, и из-за этого у нас нет возможности выпускать новые проекты и расширяться. … С другой стороны, какие-то компании рушатся, и там высвобождается много народу, и они хотят применить себя на рынке в новых компаниях. С третьей стороны, начинается госзаказ какой-то по военной тематике, выпуск чего-то военного, и, соответственно, там двойные-тройные зарплаты. И никто не знает, в какой момент у нас что получится. То есть, если ставку сейчас опустят на 2%, например, то очень многие компании начнут новый проект. И у нас получится так, что сразу понадобятся люди. Поэтому нам очень тяжело спрогнозировать и сказать, что в ближайшие три года [мы] сидим, дальше растем. Тут будет, как на лодке в период шторма. То плывем, то не плывем заявил эксперт Илья Варакин

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила позитивные изменения на рынке труда. По словам председателя ЦБ, несмотря на сохранение безработицы на исторических минимумах, опросные данные фиксируют снижение напряженности с нехваткой персонала.