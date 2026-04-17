Москва17 апр Вести.Дефицит рабочей силы в России во многом обусловлен тем, что поколение зумеров, которое должно было прийти на смену выбывающим работникам, не стремится к постоянной занятости, заявила ТАСС заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления сказала Кузьмина

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи, констатировала, что отечественная экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе. Глава ЦБ подчеркнула, что в подобных условиях продолжительная жесткость денежно-кредитной политики может выглядеть непривычно, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от прежних эпизодов высоких ставок, которые были вызваны временными внешними факторами.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин также обращал внимание на острую нехватку кадров в строительной отрасли. По его словам, к 2030 году производительность труда в российском строительстве необходимо увеличить на 22%.