Зумеры ближе к истине в вопросах подхода к образованию и работе, считает эксперт

Москва23 апр Вести.Поколение зумеров подошло ближе к истине в вопросах выбора модели обучения и профессии, чем рожденные с 1960 по 1980 год. Об этом руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин заявил в интервью ИС "Вести".

Как отметил эксперт, зумеры не верят "крутым лозунгам" о том, что получение высшего образования гарантирует достойную профессию на всю жизнь.

Они видят, как профессия умирает, профессия появляется, и такого сейчас на рынке много происходит. И поэтому они говорят так, что я, первое, ценю свои личные границы, ценю свою личную профессиональную свободу, я буду сам пробовать и сам принимать решения, и у меня точно за жизнь поменяется несколько профессий. Вот у них такие установки в основном. И, наверное, они ближе к истине, чем было мое поколение, которое все-таки стремилось за высшим образованием и думало, что это основа основ считает эксперт

Ранее Илья Варакин сообщил, что российский рынок труда в промышленной сфере в ближайшее время будет сравним с лодкой во время шторма.