Москва10 апр Вести.Малое и среднее предпринимательство (МСП) все чаще отказывается искать кандидатов с "идеальными" резюме на фоне острой нехватки персонала. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование доцента Финансового университета Анастасии Кузьминой "Экономика разумного компромисса: неочевидные источники кадровой устойчивости в МСП".

Согласно результатам исследования, предприниматели в сегменте МСП сознательно берут на работу так называемых неидеальных кандидатов – родителей во время или после декрета, людей с перерывами в стаже, без профильного образования или старшего возраста.

Такой подход неожиданно начал работать на снижение текучести кадров и повышение производительности, отмечает Кузьмина. Так, компании, лояльные к нюансам в резюме, сталкиваются с текучкой кадров на уровне 8% против 40% у тех, кто гонится за безупречным послужным списком.

Например, компании, целенаправленно нанимавшие работников старше 50 лет, показали на 40% более низкую текучесть по сравнению с теми, кто ориентировался на молодежь.

Отдача на рубль затрат на персонал у первой группы составила 5,8 рубля выручки против 5 рублей у второй. Расходы на подбор и адаптацию оказались ниже на 56%, говорится в исследовании.

В SuperJob подтверждают: терпимость рекрутеров к неидеальным резюме выросла. На перерывы в стаже не обращает внимания каждый третий наниматель. Кадровый голод заставил работодателей снизить требования, особенно если зарплаты не дотягивают до рыночных.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране постепенно снижается напряженность из-за дефицита кадров. На это влияет адаптация предпринимателей к новым условиям в экономике.