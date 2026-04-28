Скорого улучшения в экономике РФ ждут лишь в 11,5% компаний РБК: около половины фирм в категории микробизнеса работают без прибыли

Москва28 апр Вести.Около половины российских фирм в категории микробизнес (с годовым оборотом до 20 млн рублей) работают без прибыли, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Центра стратегических разработок (ЦСР). Среди причин – низкий спрос, рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам.

Крупный бизнес, по оценке ЦСР, находится "в режиме осознанной паузы": более половины предприятий размещают свободные средства на депозитах, откладывая инвестиции до лучших времен.

Вне зависимости от размера у бизнеса короткий горизонт планирования событий – большинство строят планы на срок до года. При этом больше половины считают, что в ближайшее время ситуация в их отрасли ухудшится, а на улучшение экономической ситуации рассчитывают лишь 11,5%. Аналитики отмечают, что наиболее высокие доли пессимизма приходятся на микробизнес и крупные компании с выручкой свыше 1 млрд рублей.

В зоне риска находятся "человекоемкие" отрасли: частная медицина и образование, автосервисы, клининг, охранные предприятия, фитнес, банная индустрия. В таких компаниях значительная доля издержек приходится на оплату труда. Сильно пострадали компании, работающие через маркетплейсы, – из-за повышения комиссий для мелких игроков бизнес перестает быть выгодным.

По данным Торгово-промышленной (ТПП) палаты, без прибыли первый квартал отработали 65% предприятий. Эксперты полагают, что компании несут убытки, не сумев правильно подобрать налоговый режим. В связи с этим ТПП обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) России с предложением дать предприятиям, особенно представителям микробизнеса, возможность поменять налоговый режим до конца года.