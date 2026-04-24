РСПП: половина предприятий РФ жалуется, что крупные заказчики им не платят

Крупные предприятия РФ жалуются на неплатежи от крупных заказчиков РСПП: половина предприятий РФ жалуется, что крупные заказчики им не платят

Москва24 апр Вести.Около половины предприятий России сталкивается с проблемой неплатежей от крупных заказчиков. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он подчеркнул, что РСПП фиксирует эти жалобы.

Многие предприятия, порядка половины предприятий фиксируют, что неплатежи - одна из главных проблем, которая их беспокоит. Это и неплатежи со стороны крупных заказчиков, которые имеют возможность диктовать свои условия малому и среднему бизнесу сказал Шохин радио Business FM

Глава РСПП добавил, что небольшие предприятия не всегда готовы отстаивать свои права в суде и жаловаться на крупные компании, поскольку рискуют "вовсе потерять заказы" в будущем.

В феврале Минэкономразвития РФ провело первое заседание рабочей группы по мониторингу неплатежей госзаказчиков.

Одна из ее функций - разбор самых сложных случаев с последующей передачей в штаб для совместного рассмотрения вместе с бизнесом, Банком России, Федеральной антимонопольной службой и госкомпаниями.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что за последний год предприниматели начали жаловаться на неплатежи в 2,5 раза чаще, а сумма задолженностей выросла почти в 3 раза.