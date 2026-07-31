Перебои с топливом могут удвоить число компаний с проблемами в поставках РСПП: сбои в работе НПЗ могли усилить проблемы бизнеса с поставками сырья

Москва31 июл Вести.Во втором квартале доля российских компаний, столкнувшихся с ухудшением поставок сырья и комплектующих, выросла с 10,6% до 23,1%. Такие данные приводятся в мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Состояние российской экономики и деятельность компаний".

В исследовании отмечается, что рост этого показателя, вероятно, связан со сбоями в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые привели к дефициту сырья и перебоям с поставками топлива.

По мнению 23,1% участников опроса, во II квартале ухудшились условия поставки сырья и комплектующих. Здесь наблюдается значимый рост доли компаний, отметивших эту проблему, - сразу на 12,5 п. п., что, скорее всего, напрямую связано со сбоями в работе НПЗ в России говорится в докладе

По данным РСПП, проблемы с поставками заняли четвертое место среди основных ограничений для бизнеса во втором квартале. Наиболее значимыми факторами компании по-прежнему называют неплатежи со стороны контрагентов и снижение спроса.

Ранее сообщалось, что ситуация с топливом на российском рынке улучшается. Так, за прошедшую неделю в 23 регионах России фиксировалось снижение цен. Многие субъекты также отменяют ограничение на продажу топлива.