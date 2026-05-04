РСПП назвал главные угрозы для бизнеса в 2026 году РСПП: снижение спроса стало главной проблемой компаний в России

Москва4 мая Вести.Снижение спроса на товары и услуги стало основным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в начале 2026 года. Об этом говорится в мониторинге состояния экономики и работы бизнеса по итогам первого квартала, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Мониторинг подготовлен на основе апрельского опроса предприятий РФ.

На первое место среди основных ограничений деятельности компаний респонденты поставили снижение спроса на продукцию или услуги. Доля этого варианта составила 37,6% отмечается в исследовании

По сравнению с четвертым кварталом 2025 года этот показатель увеличился на 4,5 процентного пункта.

Проблема неплатежей со стороны контрагентов переместилась на второе место: если в конце прошлого года на нее указывали 42,3% компаний, то в первом квартале 2026 года показатель снизился до 34,1%.

Недоступность кредитных ресурсов в числе ключевых ограничений назвали 24% опрошенных против 19% кварталом ранее. Еще 22% компаний сообщили о недостатке оборотных средств, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 26%.