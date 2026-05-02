Росстат сообщил, что объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей Росстат: просроченная задолженность российских компаний превысила 8 трлн рублей

Москва2 мая Вести.Объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года достиг почти 8,2 триллиона рублей. Это следует из обновленных в апреле данных Росстата.

В просроченную задолженность включаются долги покупателей и заказчиков, в том числе иностранных контрагентов, за товары и услуги компании.

Годом ранее, в апреле 2024 года, эта сумма составляла 6,7 триллиона рублей.

В феврале Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2025 году на 7,4%. Годом ранее, в 2024-м, реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 8,2%.