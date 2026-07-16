Минфин России: на 1 июля 2026 года внешний госдолг составил $55,494 млрд

Минфин России обнародовал данные о внешнем долге страны на середину 2026 года Минфин России: на 1 июля 2026 года внешний госдолг составил $55,494 млрд

Москва16 июл Вести.Объем внешнего государственного долга России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 55,494 миллиарда долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина РФ.

За месяц показатель этот показатель вырос на 1,12% по сравнению с 54,876 миллиарда долларов, зафиксированными на 1 июня.

Согласно материалам Минфина, динамика изменений внешнего долга за предыдущие месяцы выглядит следующим образом: по состоянию на 1 мая 2026 года — 56,885 миллиарда, к 1 апреля — 61,118 миллиарда, месяцем ранее — 61,753 миллиарда, а на 1 февраля — 61,973 миллиарда долларов.

По данным на начало 2026 года внешний государственный долг страны составлял 57,27 миллиарда долларов.

Ранее Минфин зафиксировал максимальное за все время ведения статистики сокращение внешнего госдолга: в апреле текущего года этот показатель сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов.