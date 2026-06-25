Внешний долг РФ достиг минимального значения с августа 2025 года Внешний долг России сократился до $54,9 млрд по итогам прошлого месяца

Москва25 июн Вести.Внешний государственный долг России по итогам прошлого месяца уменьшился до 54,9 млрд долларов, что стало минимумом с лета 2025 года.

РИА Новости подсчитало, что за май 2026 внешняя задолженность государства снизилась на два млрд долларов и составила 54,9 млрд долларов. Ниже данной отметки госдолг последний раз находился лишь в августе 2025 года – тогда он составлял 53,9 млрд долларов.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень госдолга России сейчас составляет 16,4% от ВВП. В то же время, отметил российский лидер, внешний долг Франции достиг 115%, Бельгии – 146%, а Италии –137%.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия в скором времени погасит внешний долг.