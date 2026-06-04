Международные резервы ЦБ РФ за неделю снизились до $748,7 млрд

Международные резервы Банка России снизились на $5,1 млрд за неделю Международные резервы ЦБ РФ за неделю снизились до $748,7 млрд

Москва4 июн Вести.Международные резервы Банка России снизились за неделю на 5,1 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных регулятором на официальном сайте.

По состоянию на 29 мая 2026 года объем международных резервов Банка России составил 748,7 миллиарда долларов, в то время как 22 мая он составлял 753,8 миллиарда.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что золотые запасы России в апреле 2026 года упали до минимальных значений с февраля 2022 года.

5 июня на Петербургском международном форуме выступит президент России Владимир Путин. Основная часть его выступление, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, будет посвящена ситуацию в российской экономике. В деловой программе ПМЭФ-2026 не принимает участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина.