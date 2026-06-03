Песков раскрыл, чему будет посвящена главная часть речи Путина на ПМЭФ Песков: главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике

Москва3 июн Вести.Основная часть речи, с которой выступит президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня, будет посвящена ситуации в экономике. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо экономики, глава государства затронет и политические темы.

Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне сказал Песков

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Мероприятие посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран.

Выступление Путина традиционно состоится на пленарном заседании форума 5 июня. Помимо него, на форуме выступят президент Узбекистана, лидер Танзании и зампред КНР.